Papa visitará cidades italianas de Assis e Matera em setembro

ROMA, 8 JUL (ANSA) – O Vaticano confirmou nesta sexta-feira (8) a presença do papa Francisco em dois diferentes eventos que serão realizados nas cidades italianas de Assis e Matera em 24 e 25 de setembro.

No sábado, dia 24, Jorge Mario Bergoglio participará de um debate com religiosos e com grupos de jovens para debater questões ligadas à família. Está planejado um discurso aberto do líder católico, além de apresentações artísticas feitas pelos jovens.

Já no dia seguinte, Francisco vai a Matera para participar do último dia do 27º Congresso Eucarístico Nacional.

Na cidade, terá agenda cheia: recepção no estádio local com líderes religiosos e municipais, encontro com refugiados e migrantes na catedral, uma missa e o tradicional Angelus feitos na praça Matteotti e uma visita para abençoar a nova estrutura que serve refeições e presta auxílio aos mais pobres. (ANSA).