Papa visita crianças com deficiência no Timor-Leste

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/09/2024 - 12:01

DILI, 10 SET (ANSA) – O papa Francisco visitou, nesta terça-feira (10) em Dili, capital do Timor-Leste, uma escola que abriga cerca de 50 crianças carentes com deficiência física e mental.

O pontífice foi recebido no colégio Irmãs Alma, pertencente à Congregação Irmãs Alma, por um grupo de crianças vestidas com roupas tradicionais do país. Um menino lhe presenteou com o “tais”, um tecido típico do Timor-Leste.

A madre superiora Getrudis Bidi também apresentou ao líder católico o trabalho de caridade feito pela instituição há 60 anos. A instituição oferece aos menores terapia, alimentação, medicamentos e apoio psicológico, além de capacitá-los para atividades comunitárias locais.

“Partilhar a vida com pessoas que têm necessidades muito maiores é uma missão, a missão de um verdadeiro cristão.

Agradeço a vocês [as freiras da escola], agradeço às crianças que nos deixam cuidar delas. Desta forma, elas nos ensinam como deixar os outros cuidarem de nós. Nisto, elas são mestres”, afirmou Jorge Bergoglio.

O Papa está em missão na Ásia e na Oceania desde o início do mês e também já passou pela Indonésia e Papua Nova Guiné. Após concluir sua visita ao Timor-Leste, Francisco seguirá para Singapura, onde encerrará a mais longa viagem de seu pontificado. (ANSA).