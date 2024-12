Papa visita Córsega pela 1ª vez e renova apelo por paz

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/12/2024 - 11:01 Para compartilhar:

AJACCIO, 15 DEZ (ANSA) – O papa Francisco visitou neste domingo (15) a ilha da Córsega, na França, na 47ª viagem internacional de seu pontificado, e aproveitou para renovar seu apelo pela paz no mundo.

Jorge Bergoglio participou da conclusão de um congresso sobre a religiosidade no Mar Mediterrâneo, se reuniu com o clero local e celebrou o Angelus dominical em Ajaccio, capital e principal cidade da ilha, que recebeu um papa pela primeira vez na história.

“Dessa ilha no Mediterrâneo, elevemos a súplica pela paz: paz para todas as terras banhadas por esse mar, especialmente para a Terra Santa. Paz para a Palestina, para Israel, para o Líbano, para a Síria, para todo o Oriente Médio. Paz para Myanmar”, disse o líder católico no Angelus.

“E que a Santa Mãe de Deus obtenha a almejada paz para o povo ucraniano e o povo russo. São irmãos, são primos, precisam se entender. A guerra é sempre uma derrota”, acrescentou.

Em uma ilha onde 80% da população é católica, o Papa também defendeu um diálogo “aberto, franco e fértil” com o mundo laico e instou os jovens a participar da política.

“Gostaria de encorajar os jovens a se empenhar ainda mais ativamente na vida sociocultural e política, com o impulso de ideais mais saudáveis e a paixão pelo bem comum. Da mesma forma, exorto pastores, fiéis, políticos e aqueles com responsabilidades públicas a estar sempre ao lado do povo, escutando os necessitados, interpretando suas esperanças, porque toda autoridade cresce apenas na proximidade”, disse Francisco durante o congresso inter-religioso. (ANSA).