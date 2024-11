Papa viajará à ilha francesa de Córsega em 15 de dezembro

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/11/2024 - 9:29 Para compartilhar:

O papa Francisco visitará a ilha francesa de Córsega no dia 15 de dezembro, poucos dias depois da reabertura da Catedral de Notre Dame, em Paris, à qual não comparecerá, informou o Vaticano neste sábado (23).

“Aceitando o convite das autoridades civis e eclesiásticas, o papa Francisco fará uma viagem apostólica a Ajaccio no dia 15 de dezembro de 2024, por ocasião do encerramento do Congresso sobre a Fé Católica no Mediterrâneo”, anunciou o diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em uma declaração.

O jesuíta argentino, que completará 88 anos dois dias depois desta viagem, chegará à capital de Córsega às 9h00 (05h00 no horário de Brasília) e partirá pouco depois das 18h00, segundo a agenda publicada pelo Vaticano.

Jorge Bergoglio fará dois discursos e presidirá uma missa vespertina no Théatre de Verdure, em Casone, antes de se reunir com o presidente francês, Emmanuel Macron.

Esta visita relâmpago está marcada para uma semana após a reabertura da Catedral de Notre Dame em Paris, mais de cinco anos após o seu incêndio devastador, para a qual Francisco recusou o convite oficial de Macron no ano passado.

