Papa vê embaixador ucraniano para discutir visita a Kiev

Ansa 06/08/2022 - 9:48 Compartilhe

VATICANO, 6 AGO (ANSA) – O papa Francisco se reuniu na manhã deste sábado (6) com o embaixador da Ucrânia no Vaticano, Andrii Yurash, para discutir uma possível visita a Kiev.

O Vaticano não deu mais detalhes sobre o encontro, mas o secretário da Santa Sé para Relações com os Estados, Paul Richard Gallagher, já havia dito que o pontífice receberia o embaixador ucraniano no início de agosto para falar sobre a viagem.

“Uma possível visita poderia ser em agosto ou mais para frente, em setembro ou outubro. Vai depender do Papa, eu também estou esperando para saber melhor as coisas”, afirmou Gallagher durante a viagem de Francisco ao Canadá, no fim de julho.

De acordo com o secretário, a visita seria feita de trem, a partir da Polônia ou da Romênia. Francisco já reiterou em diversas ocasiões seu desejo de ir à Ucrânia, mas também disse que primeiro gostaria de viajar à Rússia para se reunir com o presidente Vladimir Putin.

Na última sexta-feira (5), Jorge Bergoglio teve uma audiência com um representante do patriarca Cirilo, chefe da Igreja Ortodoxa Russa e aliado de Putin, em meio aos rumores sobre um possível encontro com o líder religioso em setembro, no Cazaquistão. (ANSA).