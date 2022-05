Papa vai rezar rosário com família ucraniana

VATICANO, 26 MAI (ANSA) – O papa Francisco vai rezar o Santo Rosário com uma família ucraniana no próximo dia 31 de maio, em uma missa na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, por ocasião do encerramento do mês dedicado à Virgem Maria.

“O papa Francisco deseja oferecer um sinal de esperança ao mundo, que sofre pelo conflito na Ucrânia e está profundamente ferido pela violência de tantos teatros de guerra ainda ativos”, diz um comunicado divulgado pelo Vaticano nesta quinta-feira (26).





“Como sinal de proximidade a quem está mais envolvido nas dinâmicas desses trágicos eventos, foram convidados a recitar o Rosário: uma família ucraniana, pessoas ligadas a vítimas de guerra e um grupo de capelães militares com suas respectivas equipes”, acrescenta a nota.

A última Via Crucis de Francisco, em abril passado, já teve a participação de uma enfermeira ucraniana, Irina, e sua amiga russa, Albina, que são colegas em um centro médico de Roma.

A embaixada da Ucrânia na Santa Sé chegou a protestar contra a inclusão de uma russa na cerimônia, mas o Vaticano manteve a participação de Albina, apesar de ter cortado o texto que havia sido preparado pelas amigas. (ANSA).