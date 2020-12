Papa vai de surpresa a praça de Roma para rezar por Maria

CIDADE DO VATICANO, 8 DEZ (ANSA) – O papa Francisco foi de surpresa no início da manhã desta terça-feira (08) à Piazza Spagna, em Roma, para rezar no dia que a tradição católica celebra a Imaculada Conceição.

A visita surpreendeu até mesmo a corporação dos bombeiros da capital que, tradicionalmente, coloca uma coroa de flores no local para homenagear Maria. “A surpresa do papa Francisco na Piazza Spagna em Roma para a tradicional cerimônia do 8 de dezembro aconteceu antes que os bombeiros subissem com a autoescada a 27 metros de altura para doar à Maria a sua coroa de flores”, escreveu o órgão em sua conta no Twitter.

Em nota oficial, o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, informou que o Pontífice chegou às 7h da manhã no local para “um ato de veneração privado a Maria Imaculada”.

“Nas primeiras luzes do amanhecer, debaixo de chuva, ele depositou um maço de rosas brancas à base da coluna onde está a estátua de Nossa Senhora e se voltou a ela em oração para que vigie com amor Roma e seus habitantes, confiando a ela todos aqueles que nessa cidade e no mundo estão aflitos com a doença e sem coragem”, destacou Bruni.

Após a ida à praça, por volta as 7h15, Jorge Mario Bergoglio se dirigiu à igreja de Santa Maria Maggiore, também em Roma, “onde rezou perante à imagem de Maria Salus Popoli Romani e celebrou a missa na capela do presépio”.

No dia 30 de novembro, o Vaticano havia informado que, por conta da pandemia do coronavírus Sars-CoV-2, o Papa não faria o tradicional deslocamento até a praça para evitar o risco de aglomeração em um momento tão delicado para a saúde pública. O evento anual reúne milhares de pessoas em frente à imagem de Nossa Senhora também porque é feriado nacional na Itália.

(ANSA).

