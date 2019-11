Papa troca presidente de órgão financeiro do Vaticano

CIDADE DO VATICANO, 18 NOV (ANSA) – O Vaticano anunciou nesta segunda-feira (18) a saída do presidente da Autoridade de Informações Financeiras (AIF), o laico suíço René Bruelhart, que encerrou um mandato de cinco anos à frente do órgão.

A AIF é a instituição responsável por monitorar as atividades de todos os órgãos da Igreja que atuam no setor financeiro, como o Instituto para as Obras de Religião (IOR). Por isso, é crucial para o objetivo do Pontífice de organizar as contas da Santa Sé e deixar no passado os escândalos de lavagem de dinheiro.

“Com o fim do mandato do atual presidente da AIF, ao agradecê-lo pelo serviço prestado, o Santo Padre procedeu a designar o sucessor, identificando uma figura de alto nível profissional e de comprovada competência internacional”, diz uma nota do Vaticano.

Segundo o comunicado, o sucessor de Bruelhart será anunciado após a viagem do Papa a Tailândia e Japão, que acontece entre 19 e 26 de novembro. (ANSA)