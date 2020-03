Papa testou negativo para coronavírus, diz jornal

CIDADE DO VATICANO, 03 MAR (ANSA) – O papa Francisco teria testado negativo para a Covid-2019, doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), que já contaminou mais de 2 mil pessoas na Itália.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (3) pelo jornal romano Il Messaggero, em meio às preocupações sobre a saúde do Pontífice, que cancelou audiências nos últimos dias e sua participação no retiro espiritual de Quaresma da Cúria, que acontece até sexta (6).

“Papa Francisco, atingido por um resfriado, teria se submetido a um teste por precaução, resultando, obviamente, negativo”, escreve o jornal. A Santa Sé alega que o líder católico enfrenta apenas uma “leve indisposição”.

O Vaticano adotou medidas de precaução para evitar que o novo coronavírus chegue ao país, incluindo controles mais rígidos em seus principais acessos. Segundo o Messaggero, os Museus Vaticanos já sofreram uma queda de 60% no público nos últimos dias. Algumas áreas recebem atenção especial, como a Casa Santa Marta, residência oficial de Francisco, e o ex-mosteiro Mater Ecclesiae, lar do papa emérito Bento XVI. O objetivo do Vaticano é limitar ao máximo possível todos os contatos com o ex e o atual pontífice, que têm, respectivamente, 92 e 83 anos. (ANSA)