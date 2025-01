Papa teria dito que Netanyahu ignora direitos humanos

TEERÃ, 4 JAN (ANSA) – O papa Francisco se reuniu na última sexta-feira (3) com o reitor da Universidade de Religiões e Denominações do Irã, Abolhassan Navab, e teria dito que o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, ignora os direitos humanos, em meio à guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.

A informação foi relatada neste sábado (4) pela agência iraniana Irna, a qual diz que Navab expressou seus melhores votos para o ano novo e elogiou a “posição corajosa” do Pontífice em defesa dos povos oprimidos, independentemente de raça, cor, etnia e religião.

Durante o encontro, o reitor enfatizou que o Irã não tem problemas com o povo judeu, mas sim com “os assassinos”, como o premiê israelense. Na sequência, Francisco teria respondido que também não tem problemas com judeus. “O único problema é com Netanyahu que, ao ignorar as leis internacionais e os direitos humanos, criou uma crise na região e no mundo”, afirmou.

Por fim, o líder da Igreja Católica reforçou que as organizações internacionais devem abordar esta questão com urgência. “Não há ninguém que tenha o direito de pisar nos direitos humanos e limitar sua liberdade. Mas hoje há aqueles que querem escravizar os seres humanos e a humanidade para atingir seus próprios objetivos”, teria acrescentado o Papa, de acordo com a agência iraniana. (ANSA).