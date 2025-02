Papa tem ‘noite tranquila’ após diagnóstico de pneumonia

VATICANO, 19 FEV (ANSA) – O papa Francisco, diagnosticado com uma pneumonia bilateral, ou seja, nos dois pulmões, teve mais uma “noite tranquila” no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, onde está internado desde a última sexta-feira (14).

A informação é da Sala de Imprensa da Santa Sé, que diz que o pontífice de 88 anos “acordou e tomou café da manhã” normalmente.

Fontes vaticanas afirmam que o Papa tem se levantado do leito de vez em quando para se acomodar na poltrona e que o coração tem “aguentado muito bem”. De acordo com as mesmas pessoas, Francisco não precisa de oxigênio suplementar de forma constante.

O pontífice deu entrada no Agostino Gemelli com um quadro de bronquite que persistia havia várias semanas, porém exames apontaram uma pneumonia bilateral e uma condição clínica “complexa” devido a uma infecção “polimicrobiana” nas vias respiratórias.

Apesar disso, o Vaticano tem insistido que Jorge Bergoglio mantém o “bom humor”. Ainda não há previsão de alta, mas a Santa Sé cancelou todos os compromissos do líder católico ao menos até o próximo domingo (23). (ANSA).