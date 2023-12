Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/12/2023 - 11:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 2 DEZ (ANSA) – O papa Francisco, que se recupera de uma “bronquite infecciosa aguda”, apresentou melhora em seu estado de saúde, mas ainda assim recitará a oração do Angelus neste domingo (3) na Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano, informou a Santa Sé neste sábado (2).

