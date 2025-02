Papa tem mais uma noite tranquila e de descanso em hospital

ROMA, 26 FEV (ANSA) – O papa Francisco teve mais uma noite tranquila e de repouso no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, onde está internado há 12 dias devido a uma pneumonia bilateral provocada por uma infecção polimicrobiana.

As informações foram divulgadas pelo Vaticano, que, no entanto, não deu novos detalhes sobre a condição clínica do pontífice de 88 anos.

O boletim médico mais recente, publicado na noite (horário local) de terça-feira (25), aponta que o estado do Papa ainda é “crítico”, porém “estável” e sem novas “crises respiratórias agudas”.

Francisco também realizou uma nova tomografia de rotina para monitorar a pneumonia, mas a equipe do Agostino Gemelli ainda não faz prognósticos.

No último fim de semana, o líder católico chegou a precisar de uma transfusão de sangue e teve uma crise respiratória séria, que exigiu o uso de oxigenoterapia de alto fluxo, mas esses episódios não voltaram a se repetir nos dias seguintes. (ANSA).