Papa telefona para mãe de jovem italiano que morreu após JMJ

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/08/2023 - 10:01 Compartilhe

MILÃO, 18 AGO (ANSA) – O papa Francisco expressou sua proximidade à família de Luca Re Sartú, jovem de 24 anos que morreu no dia 11 de agosto devido a uma infecção contraída durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em um telefonema para a mãe, Analisa.

A informação foi divulgada pelo bispo auxiliar de Milão, dom Luca Raimondi, que celebrou o funeral do jovem nesta sexta-feira (18) na igreja de Sant’IIlario em Marnate, município da província de Varese, onde ele residia.

“Raimondi, no início do serviço, nos disse que neste dia muitas pessoas estão rezando conosco, incluindo o papa Francisco que telefonou para a mãe de Luca, Annalisa. Um gesto para fazer que ela sinta sua proximidade e conforto”, disse a prefeita de Marnate, Elisabetta Galli, presente no funeral.

De acordo com a política, a cerimônia fúnebre “foi acompanhada por 14 sacerdotes, todos aqueles que se revezaram em nossa comunidade e que conheceram Luca, inclusive os que o acompanharam à JMJ em Lisboa”.

“Foi um momento comovente e bonito de saudação”, concluiu Galli, lembrando que muitos jovens que fizeram parte do grupo que viajou para Portugal prestaram uma homenagem a Luca.

O jovem de 24 anos participou da JMJ em Portugal e começou a ter febre alta e cansaço extremo ainda no país. Os médicos, no entanto, atribuíram os sintomas ao cansaço e à mudança repentina de temperatura.

Após retornar à Itália, ainda no aeroporto de Bergamo, ele passou mal e foi levado para o hospital, onde sofreu uma parada cardíaca. Segundo a imprensa local, os médicos acreditam que ele tenha contraído a bactéria Staphylococcus. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias