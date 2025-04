Papa surpreende e participa do Domingo de Ramos no Vaticano

CIDADE DO VATICANO, 13 ABR (ANSA) – O papa Francisco surpreendeu os fiéis ao aparecer na Praça São Pedro, no Vaticano, durante as celebrações do Domingo de Ramos.

Apesar da aparência frágil, o líder da Igreja Católica, que deixou o hospital há três semanas, estava sem respiradores nasais e passou pelas pessoas presentes desejando uma boa Semana Santa. Ele também deu doces para as crianças.

“Feliz Domingo de Ramos! Feliz Semana Santa”, afirmou o pontífice de 88 anos, que recuperou um pouco da força da voz e foi acolhido com grande entusiasmo.

Após a aparição surpresa, o Papa entrou na basílica para uma oração e cumprimentar algumas pessoas que estavam dentro do local.

A oração do Domingo de Ramos foi liderada pelo cardeal Leonardo Sandri, mas a homilia foi escrita por Francisco. Na mensagem, que também foi divulgada pela Sala de Imprensa do Vaticano, o pontífice agradeceu as orações por sua saúde e rezou pela paz.

“Irmãos e irmãs, agradeço muito pelas orações de vocês. Neste momento de fraqueza física, elas me ajudam a sentir ainda mais a proximidade, a compaixão e a ternura de Deus. Eu também rezo por vocês e peço que confiem comigo ao Senhor todos os que sofrem, especialmente aqueles afetados pela guerra, pela pobreza ou pelos desastres naturais”, afirmou o Papa (ANSA).