Papa solicita que COP28 não ceda aos ‘interesses’ de alguns países ou empresas

O papa Francisco pediu nesta quinta-feira (30) aos participantes da COP28 em Dubai que pensem no “bem comum” mais do que “nos interesses contingentes de algum país ou empresa”, segundo uma mensagem publicada na rede social X (ex-Twitter).

“Oxalá que, a intervir, na #COP28 sejam estrategistas capazes de pensar mais no bem comum e no futuro dos seus filhos do que nos interesses contingentes de algum país ou empresa”, escreveu na publicação.

“Possam assim mostrar a nobreza da política, e não a sua vergonha”, acrescentou.

O pontífice de 86 anos, que sofre de bronquite, foi forçado a cancelar sua viagem à reunião de cúpula anual do clima, COP28, que acontece este ano em Dubai.

A Santa Sé será representada pelo número dois do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano.

O papa argentino fez da defesa do meio ambiente um dos pilares de seu pontificado e deveria ser o primeiro chefe da Igreja Católica a participar nesta cúpula da ONU desde sua criação, em 1995.

