Papa sofreu ‘episódios de insuficiência respiratória aguda’

O papa Francisco sofreu nesta segunda-feira (3) “dois episódios de insuficiência respiratória aguda”, a terceira recaída do pontífice argentino, 88, desde que ele foi internado em Roma, há 18 dias.

“O Santo Padre apresentou hoje dois episódios de insuficiência respiratória aguda, causados por um acúmulo importante de muco endobronquial e o conseguinte broncoespasmo”, informou o Vaticano.

Os médicos realizaram duas “broncoscopias” para aspirar as “secreções abundantes” e, em seguida, o pontífice retomou “a ventilação mecânica não invasiva” que administra oxigênio através de uma máscara.

O primeiro papa latino-americano, cujo “prognóstico continua sendo reservado”, “permaneceu alerta, orientado e cooperativo em todo o momento”, detalha o último boletim médico divulgado pela Santa Sé.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo está internado no hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro por uma bronquite, que evoluiu para uma pneumonia bilateral.

A crise respiratória mais forte ocorreu no último dia 22, quando ele precisou de uma transfusão de sangue. Seis dias depois, Francisco teve um “broncoespasmo”, uma contração da musculatura que recobre os brônquios, dificultando a respiração.

Uma fonte do Vaticano informou na noite de ontem que não havia, aparentemente, mais consequências da segunda crise, embora o quadro clínico do papa continuasse sendo “complexo”. Nesta segunda-feira, Francisco retornou à “ventilação mecânica não invasiva”.

– Orações –

A quarta e mais longa internação do papa desde 2021 gera preocupação devido aos problemas que debilitaram a saúde de Francisco nos últimos anos: cirurgias no cólon e abdome e dificuldade para caminhar.

Além disso, a situação traz questionamentos sobre sua capacidade para desempenhar suas funções, especialmente quando o direito canônico não prevê nenhuma disposição em caso de um problema grave que possa afetar sua lucidez.

O pontífice não fez nenhuma aparição pública desde a sua entrada no hospital. Ontem, ele agradeceu aos fiéis por suas orações, em mensagem por escrito.

Fiéis voltaram a comparecer hoje ao hospital Gemelli para rezar pela saúde de Francisco aos pés da estátua de João Paulo II que fica na entrada do local.

“Que o Senhor o deixe conosco o maior tempo possível […] e, sobretudo, até que todas as coisas más que existem neste mundo desapareçam”, disse à AFP Clara de Siena, uma aposentada italiana, diante da clínica.

Outras centenas de fiéis se reuniram na Praça de São Pedro, juntamente com os cardeais presentes na Cidade do Vaticano, para participar da oitava noite consecutiva de oração do rosário pela saúde do pontífice.

