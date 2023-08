Papa sente grande tristeza pela Ucrânia e revela ‘sonho da paz’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/08/2023 - 9:01 Compartilhe

LISBOA, 6 AGO (ANSA) – O papa Francisco disse neste domingo (6) que sente “grande tristeza pela querida Ucrânia”, palco de uma guerra deflagrada pela Rússia, e revelou que sonha com um futuro de paz.

Durante o Angelus perante a 1,5 milhão de pessoas no Parque Tejo, em Lisboa, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Pontífice pediu para todos os fiéis acompanharem “com o pensamento e oração” aqueles que não puderam participar do evento “por causa de conflitos e de guerras”.

“São tantos por esse mundo. Pensando neste continente, sinto grande tristeza pela querida Ucrânia, que continua sofrendo muito”, enfatizou ele, que se reuniu com um grupo de 15 jovens peregrinos ucranianos em Lisboa na última quinta-feira (3) e manifestou sua proximidade em forma de “dor e orações”.

“Amigos, permitam-me, um idoso, compartilhar com vocês, jovens, um sonho que carrego dentro de mim: é o sonho da paz, o sonho dos jovens que rezam pela paz, vivem em paz e constroem um futuro de paz”, acrescentou.

Por fim, Francisco pediu para todos os jovens continuarem a “rezar pela paz” quando voltarem para a casa, porque são “um sinal de paz para o mundo, um testemunho de como as nacionalidades, as línguas e as histórias podem unir em vez de dividir”.

“Vocês são a esperança de um mundo diferente. Obrigado, concluiu o argentino, que já havia garantido que a JMJ Lisboa foi “um sinal de paz para o mundo”. (ANSA).

