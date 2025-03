Papa segue estável, mas quadro clínico ainda é complexo

ROMA, 9 MAR (ANSA) – As condições clínicas do papa Francisco seguem “estáveis, dentro de um quadro complexo”, informou o comunicado noturno (horário local) do Vaticano neste domingo (9).

Segundo fontes vaticanas, a evolução da saúde do pontífice prossegue com “leve melhora e gradual evolução”, ainda que não haja alterações sobre o prognóstico reservado por parte da equipe médica, que optou por não emitir nenhum boletim hoje, devendo publicar um novo na segunda-feira (10).

Neste domingo, Francisco completou 24 dias internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, para tratar de uma pneumonia bilateral. (ANSA).