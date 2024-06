Papa se reunirá com migrantes em visita ao nordeste da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/06/2024 - 10:01 Para compartilhar:

VATICANO, 6 JUN (ANSA) – O papa Francisco vai visitar a cidade de Trieste, no nordeste da Itália, no próximo dia 7 de julho, para encerrar a 50ª Semana Social dos católicos no país, em uma viagem que inclui encontros com migrantes e pessoas com deficiência.

A agenda divulgada nesta quinta-feira (6) pela Sala de Imprensa do Vaticano prevê que o Pontífice fará três discursos, entre os quais a homilia da missa e a oração do Angelus.

Francisco decolará de helicóptero às 6h30 (horário local) do heliporto do Vaticano e pousará às 8h no Centro de Congressos de Trieste, onde será recebido pelo cardeal matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), e pelo monsenhor Luigi Renna, arcebispo de Catânia e presidente da comissão organizadora das Semanas Sociais, além de autoridades políticas.

O encontro com os participantes na 50ª Semana Social acontece por volta das 8h30, com o primeiro discurso da viagem. Na sequência estão previstos encontros particulares com representantes ecumênicos e do mundo acadêmico, migrantes e pessoas com deficiência.

Por fim, o Papa segue em papamóvel para a Piazza Unità d’Italia, onde presidirá a missa e recitará o Angelus, encerrando a viagem. A descolagem do Molo Audace em Trieste está, portanto, prevista para 12h30, com aterrissagem no heliporto do Vaticano às 14h. (ANSA).