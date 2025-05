Papa se reunirá com líder ortodoxo para decidir viagem à Turquia

VATICANO, 16 MAI (ANSA) – Durante encontro entre o papa Leão XIV e o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu, agendado para segunda-feira (19) no Vaticano, os religiosos deverão discutir o aniversário do Concílio de Niceia e a possível participação do pontífice no evento na Turquia, ainda este mês, dizem fontes próximas ao líder ortodoxo.

No domingo (18), Bartolomeu irá participar da cerimônia de posse de Robert Prevost no pontificado.

Caso a ida a Niceia se concretize em 26 de maio, será a primeira viagem internacional do novo Papa, em um sinal de continuidade ao legado de seu antecessor, Francisco. A visita era fortemente desejada por Jorge Bergoglio, que a preparava junto a seu amigo Bartolomeu para fortalecer o ecumenismo entre os cristãos. (ANSA).