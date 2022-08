Papa se reúne com presidente da Hungria e debate guerra

admin3 25/08/2022 - 10:33 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 25 AGO (ANSA) – O papa Francisco recebeu a presidente da Hungria, Katalin Novak, em audiência oficial nesta quinta-feira (25), informou o Vaticano. Entre os assuntos debatidos, está a guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia.

“Durante as conversas cordiais, foi expressada a satisfação pelas boas relações bilaterais. Por isso, focamos em algumas questões de comum interesse, como a família, a promoção da cultura da vida, os jovens e a situação dos cristãos no Oriente Médio. No seguimento das conversas, falamos sobre a guerra na Ucrânia e o compromisso com a paz”, informa ainda a Santa Sé.

A Hungria vem adotando uma postura dúbia em relação à guerra ucraniana. Se por um lado condenou a invasão russa logo no início dos combates, o governo do país é aquele que vetou que a União Europeia impusesse sanções mais duras sobre o petróleo russo e, na contramão dos outros europeus, aumentou a importação de gás natural de Vladimir Putin.

Já o papa Francisco sempre teve uma postura de condenação da guerra e de críticas ao governo russo pela invasão. (ANSA).