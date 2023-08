Papa se reúne com jovens ucranianos em Lisboa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/08/2023 - 8:01 Compartilhe

LISBOA, 3 AGO (ANSA) – O papa Francisco se reuniu nesta quinta-feira (3) com um grupo de 15 jovens peregrinos da Ucrânia em Lisboa, cidade que recebe a edição de 2023 da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

O grupo era acompanhado de Denys Kolada, assessor de diálogo com organizações religiosas do governo ucraniano, e o encontro durou cerca de 30 minutos.

Após ouvir as histórias dos ucranianos, o Papa manifestou sua proximidade em forma de “dor e orações”. Ao fim da reunião, Francisco e os jovens rezaram juntos o Pai Nosso.

Em seguida, Jorge Bergoglio foi à Universidade Católica de Lisboa para um encontro com cerca de 6,5 mil estudantes universitários, aos quais pediu que não substituam o “real pelo virtual”.

“Devemos nos preocupar quando substituímos os rostos pelas telas. Em vez de perguntas que nos dilaceram, preferimos respostas fáceis que anestesiam”, afirmou.

Segundo o pontífice, os jovens precisam ter “coragem de substituir o medo pelos sonhos”. “Não sejam administradores de medos, mas sim empreendedores de sonhos”, acrescentou.

O Papa ainda lembrou da crise climática e cobrou uma mudança “da visão antropológica na base da economia e da política”. “Não podemos nos contentar com simples medidas paliativas ou compromissos tímidos e ambíguos”, disse.

Para Francisco, as novas gerações “têm os instrumentos científicos e tecnológicos mais avançados” para “vencer esse desafio”. “Mas, por favor, não caiam na armadilha das visões parciais. Ouçam o sofrimento do planeta junto com o dos pobres, coloquem o drama da desertificação em paralelo com o dos refugiados, o tema da migração junto com o da baixa natalidade”, afirmou. (ANSA).

