Papa se reúne com equipe de hospital onde ficou internado

VATICANO, 16 ABR (ANSA) – O papa Francisco se encontrou nesta quarta-feira (16) com dirigentes e funcionários do Hospital Policlínico Agostino Gemelli, onde passou quase 40 dias internado devido a uma pneumonia bilateral, e do serviço de saúde do Vaticano.

A audiência de cerca de 20 minutos ocorreu às 11h (horário local), nas salas situadas atrás do Auditório Paulo VI, na primeira reunião do pontífice fora da Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano, desde que recebeu alta, em 23 de março.

Após algumas palavras do presidente do conselho da Fundação Gemelli, Daniele Franco, o Papa dirigiu um agradecimento a todos, assegurando suas orações para os presentes.

“Obrigado pelo serviço no hospital, que foi muito bom.

Continuem assim”, disse Francisco, que ainda cumprimentou e agradeceu individualmente cada uma das pessoas na audiência.

O pontífice de 88 anos passou quase 40 dias internado devido a uma pneumonia bilateral que o deixou à beira da morte, mas recebeu alta em 23 de março e, desde então, vem se mantendo recluso na Casa Santa Marta.

Segundo os médicos, Jorge Bergoglio deve ficar em repouso ao menos até o fim de maio. (ANSA).