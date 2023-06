Papa se recupera bem de cirurgia, mas não realizará bênção de domingo

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 10/06/2023 - 17:11 Compartilhe

A recuperação do papa Francisco após uma cirurgia intestinal está indo bem, mas os médicos o aconselharam a não rezar a bênção de domingo da varanda de um hospital, para evitar tensão no abdômen.

Informando repórteres no hospital Gemelli neste sábado (10), o cirurgião-chefe Sergio Alfieri também disse que o papa, de 86 anos, concordou com os médicos em ficar lá pelo menos durante toda a próxima semana.

Francisco passou por uma operação de três horas para reparar uma hérnia abdominal na quarta-feira.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o papa faria a tradicional oração do Ângelus do meio-dia de domingo em sua suíte no hospital e que os fiéis poderiam fazê-la ao mesmo tempo.

Depois da cirurgia, os médicos disseram ainda que o papa não deverá ter limitações para viagens e outras atividades após a recuperação. Ele tem viagens marcadas a Portugal de 2 a 6 de agosto e para visitar o Santuário de Fátima, e à Mongólia de 31 de agosto a 4 de setembro, um dos lugares mais remotos que ele já visitou.

Bruni reiterou que todas as audiências foram canceladas até 18 de junho, mas depois disso a programação do papa se mantém, por enquanto.

Tradicionalmente, o papa tira todo o mês de julho de folga, sendo a bênção dominical sua única aparição pública, então ele terá todo o mês para descansar antes da viagem a Portugal.

