Papa se diz ‘indignado’ com queima do Corão na Suécia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/07/2023 - 10:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 3 JUL (ANSA) – O papa Francisco afirmou ter ficado “indignado” com a queima de um exemplar do Corão, livro sagrado do Islã, durante um protesto na Suécia.

O ato foi autorizado pela polícia local e gerou protestos no mundo islâmico, embora tenha sido encabeçado por um cidadão iraquiano.

“Estou indignado e desgostoso por tais ações. Qualquer livro considerado sagrado por seu povo deve ser respeitado”, disse o Papa em entrevista ao jornal Al Ittihad, dos Emirados Árabes Unidos.

“A liberdade de expressão não deveria jamais ser usada como desculpa para ofender os outros”, acrescentou. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias