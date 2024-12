Papa se diz ‘entristecido’ por morte de Jimmy Carter

CIDADE DO VATICANO, 30 DEZ (ANSA) – O papa Francisco prestou nesta segunda-feira (30) suas “sinceras condolências” pela morte do ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, que faleceu aos 100 anos no último domingo.

Em um telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, o Pontífice diz que ficou “entristecido” ao saber da notícia.

Francisco recordou ainda “o firme compromisso” de Carter, “motivado por uma profunda fé cristã, na causa da reconciliação e da paz entre os povos, na defesa dos direitos humanos e no bem-estar dos pobres e necessitados”.

Por fim, destacou que “o confia às infinitas misericórdias de Deus Todo-Poderoso e reza pela consolação de todos aqueles que choram sua morte”.

O democrata faleceu em sua casa em Plains, no estado da Geórgia, na noite do último domingo (29), aos 100 anos e recebeu homenagens de todo o espectro político. (ANSA).