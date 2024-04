Papa se diz ‘angustiado’ pelo conflito em Gaza e volta a pedir trégua

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/04/2024 - 15:36 Para compartilhar:

O papa Francisco afirmou, nesta sexta-feira (12), em uma mensagem por ocasião do fim do Ramadã, sentir-se “angustiado” pela guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza e pediu um cessar-fogo.

“Estou angustiado com o conflito na Palestina e em Israel”, disse o pontífice, de 87 anos, em uma mensagem enviada à rede Al Arabiya no final do Ramadã e divulgada pelo Vaticano.

“Que o fogo cesse imediatamente na Faixa de Gaza, onde ocorre uma catástrofe humanitária. Que a ajuda chegue à população palestina que tanto sofre, que os reféns sequestrados em outubro sejam libertados”, pediu Francisco.

Em sua mensagem, também disse pensar “na atormentada Síria, no Líbano e em todo o Oriente Médio”. “Não deixemos que a guerra se espalhe! Vamos deter a inércia do mal!”, clamou.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.170 mortos em Israel, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em números israelenses.

A campanha de retaliação de Israel causou a morte de pelo menos 33.634 pessoas, a maioria mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas.

Durante seu ataque contra Israel, os combatentes do Hamas também capturaram cerca de 250 reféns. Ainda há 129 cativos, incluindo 34 que se acredita terem morrido, segundo as autoridades israelenses.

