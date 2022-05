Papa reza rosário com família ucraniana e pede fim de guerra

VATICANO, 31 MAI (ANSA) – O papa Francisco rezou o Santo Rosário nesta terça-feira (31), na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e pediu o fim da guerra em todo o mundo, principalmente na Ucrânia.

“Concedei o grande dom da paz, que cesse logo a guerra que, há décadas, se alastra em várias partes do mundo e agora também invadiu o continente europeu”, pediu o Pontífice na oração que o ligou a vários santuários internacionais, incluindo Fátima, por ocasião do encerramento do mês dedicado à Virgem Maria.





Acompanhado por uma família ucraniana e sentado em uma cadeira de rodas por causa das dores no joelho, Francisco ressaltou que a paz “não pode ser apenas fruto de negociações nem consequência apenas de acordos políticos”.

O líder católico consagrou as “nações guerreiras” e pediu o “grande dom da conversão dos corações”. “Estamos certos de que com as armas da oração, do jejum e com o dom da tua graça, podemos mudar os corações dos homens e do destino do mundo inteiro”, disse.

Jorge Bergoglio pediu intercessão “à rainha da paz” para reconciliar os “corações cheios de violência e vingança, endireitar os pensamentos cegos pelo desejo de enriquecimento fácil”.

De acordo com o Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, a oração tem como objetivo “oferecer um sinal de esperança ao mundo, que sofre pelo conflito na Ucrânia, e se encontra profundamente ferido pela violência dos muitos cenários de guerra em várias partes do mundo”.

As cinco dezenas do Rosário foram recitadas por uma família ucraniana, voluntários, refugiados, pessoas ligadas às vítimas de guerra e um grupo de capelães militares.

Oksana, uma jovem mãe ucraniana acompanhada pelo marido e pelos filhos, abriu as orações. “A guerra deve desaparecer da terra e nunca pode ser considerada justa. Espero que esta oração ajude a sair desta guerra feroz, para que o próprio conceito de guerra desapareça”, disse ela em entrevista ao Vatican News.

Antes da celebração, a Santa Sé já havia destacado o envolvimento de santuários internacionais de todo o mundo, entre eles o de Fátima, e de algumas catedrais localizadas em países “ainda em guerra ou com forte instabilidade política”.

Entre os santuários que acolheram a recitação do Rosário, em ligação direta com Roma, estão os da Ucrânia, Iraque, Síria, Barém, Coreia do Sul, Lourdes (França), Czestochowa (Polônia), Loreto (Itália), Guadalupe (México) ou Knock (Irlanda).

“Todos os fiéis em todas as partes do mundo são convidados a apoiar o Papa Francisco na oração à Rainha da Paz”, informou a nota do Vaticano. (ANSA)