Papa reza por vítimas de desabamento em santuário no Recife

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/09/2024 - 10:01 Para compartilhar:

VATICANO, 1 SET (ANSA) – O papa Francisco rezou neste domingo (1º) pelas duas pessoas mortas no desabamento no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife.

A tragédia aconteceu na última sexta-feira (30), no momento em que dezenas de indivíduos aguardavam a distribuição de cestas básicas dentro do pavilhão.

“Rezo também pelas vítimas do incidente ocorrido no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na cidade do Recife, no Brasil.

Que o Senhor ressuscitado conforte os feridos e os familiares”, declarou o Papa em seu Angelus dominical, pronunciado da janela do Palácio Apostólico, no Vaticano.

Os dois mortos no desabamento são o trabalhador autônomo Antônio José dos Santos, de 54 anos, e a aposentada Maria da Conceição de França Pinto, 68.

As causas do incidente são investigadas pela Polícia Civil pernambucana. (ANSA).