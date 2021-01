Papa reza por sem-teto encontrado morto no Vaticano

CIDADE DO VATICANO, 24 JAN (ANSA) – O papa Francisco lembrou neste domingo (24) a morte do sem-teto nigeriano, de 46 anos, encontrado sem vida próximo da Praça São Pedro, no Vaticano, no último dia 20 de janeiro, por causa do frio.

“Sua história soma-se a de muitos outros desabrigados que morreram recentemente em Roma, nas mesmas circunstâncias dramáticas. Rezemos por Edwin”, disse o Pontífice, após a oração do ângelus, com transmissão online, na biblioteca do Palácio Apostólico.

Francisco recordou de São Gregório Magno, Papa entre 590 e 604, o qual dizia que, quando ocorresse a morte de um mendigo, nenhuma missa seria celebrada no dia, porque “era como a Sexta-feira Santa”.

“Vamos pensar em Edwin, no que sentiu este homem, de 46 anos, no frio, ignorado por todos, abandonado também por nós. Rezemos por ele”, apelou o Papa.

Por iniciativa de Francisco e da Esmolaria Apostólica, o Vaticano tem multiplicado diversas ações solidárias a favor dos moradores de rua. Recentemente, as autoridades sanitárias da Santa Sé também iniciaram a vacinação anti-Covid dos desabrigados.

As atitudes vão de encontro com a mensagem do Pontífice divulgada neste sábado (23) por ocasião do 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Com o tema “Vem e Verás”, o argentino agradeceu a coragem dos jornalistas e pediu para todos saírem às ruas, conversarem com as pessoas, em especial as mais pobres, e se dirigirem ao local onde se produzem as notícias, em vez de ficarem nas redações, atrás de uma tela. (ANSA)

