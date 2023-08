++ Papa reza por países em guerra e pede paz no mundo ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/08/2023 - 11:01 Compartilhe

VATICANO, 5 AGO (ANSA) – O papa Francisco rezou neste sábado (5) pelos países em guerra e fez um apelo pela paz no mundo, pedindo os nós do egoísmo e das ciladas do poder sejam desatados.

“Com o coração de filhos consagramos-te a nossa vida, cada fibra do nosso ser, tudo o que temos e somos, para sempre.

Consagramos-te a Igreja e o mundo, especialmente os países em guerra. Dá-nos a paz. Tu, Virgem da estrada, abre caminhos onde parece não haver. Tu, que desatas os nós, desatas os emaranhados do egoísmo e as ciladas do poder”, escreveu o Pontífice no Twitter. (ANSA).

