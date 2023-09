Papa reza por Fernando Botero; Corpo de artista chega à Colômbia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/09/2023 - 12:50 Compartilhe

MARSELHA, 22 SET (ANSA) – Durante seu voo para Marselha, o papa Francisco rezou pelo artista colombiano Fernando Botero, que faleceu no dia 15 de setembro, aos 91 anos, em Mônaco, vítima de uma pneumonia.

A filha do pintor e escultor, Lina Botero, enviou ao Pontífice uma mensagem de vídeo por meio de um jornalista colombiano que estava no avião. Após ver e ouvir a gravação, o religioso garantiu à família as suas orações.

O corpo de Botero foi levado à Colômbia na noite da última quinta-feira (21), em um avião procedente da França, para receber uma semana de homenagens, que será realizada em Medellín.

De sexta-feira a domingo, os colombianos poderão se despedir do artista no Capitólio Nacional, enquanto que na segunda-feira (25) será realizada uma cerimônia litúrgica na Catedral da Imaculada Conceição presidida pelo arcebispo de Bogotá, Luis José Rueda e com a presença do presidente da República, Gustavo Petro, e dos filhos de Botero.

Na sequência, o corpo será levado ao Museu Botero antes de ser transferido para Medellín, sua cidade natal. Por fim, o artista será cremado e as suas cinzas serão posteriormente transferidas para o cemitério de Pietrasanta, na província de Lucca, e enterradas ao lado do túmulo de sua esposa, a artista grega Sophia Vari.

Considerado um dos latino-americanos mais valorizados, Botero é universalmente conhecido pelas obras com predominância da figura humana de formas redondas e volumosas. Além disso, criou diversas peças marcadas pelo surrealismo, ironia e bom humor, chegando a ter seu estilo próprio batizado como “Boterismo”.

