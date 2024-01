Papa reza pelo Equador e pede libertação de religiosas sequestradas no Haiti

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/01/2024 - 10:52 Para compartilhar:

O papa Francisco rezou, neste domingo (21), pela situação no Equador, mergulhado em uma espiral de violência, e pediu a libertação de um grupo de personas sequestradas, entre elas seis religiosas no Haiti, também castigado por ações das gangues.

“Recebi com dor a notícia do sequestro, no Haiti, de um grupo de pessoas, entre elas seis religiosas”, disse o pontífice após a oração do Ângelus.

“Pedindo com insistência por sua libertação, rezo pela harmonia social no país e convido todos a porem fim à violência, que tanto sofrimento causa a esta querida população”, acrescentou.

Segundo a Conferência de Religiosos do Haiti, oito pessoas, inclusive seis freiras, foram sequestradas na sexta-feira, enquanto viajavam de ônibus na capital da ilha caribenha.

O incidente ocorreu em meio a um aumento dos sequestros no Haiti, país mais pobre das Américas, que enfrenta um recrudescimento da violência.

Na oração de domingo, Francisco também fez alusão à situação no Equador, outro país mergulhado em uma espiral de violência, praticada por quadrilhas de narcotraficantes.

Da Praça de São Pedro, o pontífice dirigiu-se a “sacerdotes e migrantes do Equador”, assegurando-lhes que rezava “pela paz em seu país”.

Antes considerado um oásis de paz na América Latina, o Equador se tornou um país afetado pela violência, após ter se tornando o principal ponto de exportação da cocaína produzida no Peru e na Colômbia, os dois maiores produtores mundiais do entorpecente.

