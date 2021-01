Papa reza pela Venezuela, assolada pela ‘arrogância dos poderosos’

O papa Francisco expressou sua preocupação com a situação econômica e de saúde na Venezuela, em uma carta na qual lamentou que o povo venezuelano seja vítima da “arrogância dos poderosos”.

Na carta enviada ao cardeal Baltazar Porras Cardozo, arcebispo de Mérida e administrador apostólico de Caracas, o papa argentino reconheceu que os venezuelanos são vítimas de uma grave crise humanitária e socioeconômica, agravada pela pandemia do coronavírus.

“Que Deus continue a dar-vos força e parrésia para que com coração de pai saibais acompanhar e confortar o Seu Santo povo fiel, posto à prova pelo sofrimento causado pelo flagelo da pandemia, pela arrogância dos poderosos e pela crescente pobreza que o estrangula”, escreveu o pontífice.

Na breve carta, publicada pelo site oficial do Vaticano, Vaticano News, o papa parabenizou o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, seu braço direito e especialista na Venezuela, que serviu como núncio da Santa Sé o país sul-americano.

A Igreja venezuelana se reúne esta semana virtualmente para realizar sua assembleia anual, durante a qual analisa a situação do país e define sua linha de conduta.

As relações do governo presidido por Nicolás Maduro com a hierarquia da Igreja Católica venezuelana têm sido difíceis, e uma brecha se abriu desde que a Conferência Episcopal da Venezuela (CEV) descreveu o regime como um “governo ilegítimo e falido”.

Por sua vez, o governo acusa a Igreja de ser “um braço” da oposição.

