Papa revoluciona sínodo e permite participação de todos os fiéis

CIDADE DO VATICANO, 21 MAI (ANSA) – Em mais uma “revolução” dentro da estrutura da Igreja Católica, o papa Francisco mudou a estrutura dos sínodos, os encontros que debatem questões sobre a instituição no mundo, nesta sexta-feira (21). A partir de agora, os eventos não serão formados apenas por bispos, mas sim, começarão com a participação de todos os fiéis através das igrejas locais.

Conforme o documento, o sínodo “não será só um evento, mas um processo que envolve em sinergia o povo de Deus, o Colégio Episcopal e o Bispo de Roma, todos seguindo suas próprias funções”.

O percurso para a celebração do próximo encontro, a XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, será articulado em três fases, entre outubro de 2021 e outubro de 2023, com uma etapa diocesana, uma continental até a conclusiva como Igreja Universal.

Esse novo “caminho” será inaugurado pelo próprio papa Francisco no Vaticano entre os dias 9 e 10 de outubro deste ano. No dia 17, será aberto formalmente nas dioceses, sob a presidência de cada bispo. Essa fase deve seguir até abril de 2022.

“O objetivo dessa fase é a consulta ao povo de Deus para que o processo sinodal se realize escutando a totalidade dos batizados”, explica ainda o Vaticano.

Após o fechamento da fase diocesana, cada diocese enviará suas contribuições para a Conferência Episcopal, que fará um resumo das sugestões e enviará para a Secretaria Geral do Sínodo, que começará a redigir a primeira versão do documento final.

Entre setembro de 2022 e março de 2023, será realizada a etapa continental, que terá encontros de especialistas e de órgãos religiosos. Após os debates, será feita a segunda versão do texto final. O documento de trabalho será apresentado durante o Sínodo em si, em outubro de 2023, onde será publicada a versão final das conclusões. (ANSA).

