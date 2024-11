Papa revela desejo de visitar Turquia em 2025

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/11/2024 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 28 NOV (ANSA) – O papa Francisco revelou nesta quinta-feira (28) que pretende visitar Iznik, cidade da Turquia que corresponde à antiga Niceia, em 2025.

O objetivo seria celebrar o aniversário de 1,7 mil anos do Concílio de Niceia, convocado pelo então imperador romano Constantino I e que foi o primeiro evento a resolver controvérsias teológicas no cristianismo primitivo, como a natureza divina de Jesus Cristo.

A conferência ocorreu em Niceia, então pertencente ao Império Romano e hoje chamada Iznik, na Turquia. “O Jubileu [de 2025] nos convida a redescobrir o rosto de Cristo. E durante esse Ano Santo, teremos também a ocasião de celebrar os 1,7 mil anos do primeiro grande Concílio Ecumênico”, disse o Papa em audiência no Vaticano com membros da Comissão Teológica Internacional. “Eu quero viajar para Niceia. Esse concílio constitui uma pedra fundamental no caminho da Igreja e de toda a humanidade”, acrescentou o líder católico.

O Concílio de Niceia determinou que Jesus e Deus são constituídos pela mesma essência divina, afirmou a doutrina da Santíssima Trindade e fixou a data para celebração da Páscoa, festividade que relembra a ressurreição de Cristo nas religiões cristãs. (ANSA).