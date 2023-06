Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/06/2023 - 13:01 Compartilhe

VATICANO, 24 JUN (ANSA) – O papa Francisco retomará sua audiência geral na Praça São Pedro, no Vaticano, a partir da próxima quarta-feira (28), após ter sido submetido a uma cirurgia abdominal no início do mês.

A informação foi divulgada pela Sala de Imprensa do Vaticano neste sábado (24). (ANSA).

