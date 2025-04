Papa retoma reuniões no Vaticano, mas Páscoa ainda é incerta

VATICANO, 8 ABR (ANSA) – O papa Francisco retomou as reuniões com dirigentes da Cúria Romana na Casa Santa Marta, residência oficial do pontífice no Vaticano e onde ele tem permanecido recluso desde que deixou o hospital, em 23 de março.

Segundo boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé divulgado nesta terça-feira (8), o líder católico “prossegue suas atividades de trabalho, está em contato com os diferentes dicastérios e recebe documentação” em seu apartamento.

“Nos últimos dias, lentamente está retomando algumas reuniões. Ontem [7], recebeu o cardeal [Pietro] Parolin, secretário de Estado”, diz o comunicado.

Do ponto de vista clínico, o Papa apresenta um “quadro estável”, com “as pequenas melhoras notadas no domingo [6]”, quando Francisco fez uma aparição surpresa em uma missa na Praça São Pedro, sobretudo “na parte motora, respiratória e em relação à voz”.

“A oxigenação, como já mencionado: de alto fluxo à noite apenas quando necessário. Os tratamentos continuam, especialmente o motor e o respiratório”, ressalta o boletim.

Com 88 anos de idade, Jorge Bergoglio passou quase 40 dias internado devido a uma pneumonia bilateral provocada por uma infecção polimicrobiana, e os médicos recomendaram repouso pelo menos até o fim de maio.

Por conta disso, ainda é incerta a participação do Papa nas celebrações da Semana Santa, entre 13 e 20 de abril.

“Vamos ver evento por evento”, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, acrescentando também que o pontífice tem mantido a rotina de ligações diárias para a única paróquia católica na Faixa de Gaza, palco de um ano e meio de guerra entre Israel e Hamas. (ANSA).