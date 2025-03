Papa retoma fisioterapia respiratória após nova noite tranquila

ROMA, 8 MAR (ANSA) – Após passar mais uma “noite tranquila”, o Papa Francisco “retomou a terapia prescrita e a fisioterapia respiratória e motora”, informou o Vaticano na manhã deste sábado (8), acrescentando que está prevista a divulgação de um novo boletim médico para esta noite (horário local).

Devido a estabilidade do quadro do pontífice, os médicos do Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, não publicaram nenhum boletim na última sexta-feira (7), cujas informações vieram apenas de fontes vaticanas.

O Santo Padre, de 88 anos, completou ontem três semanas internado na capital italiana e continua sem uma previsão de alta. Além disso, a equipe médica do Gemelli ainda não faz prognósticos sobre a evolução da doença do religioso, uma pneumonia bilateral.

No próximo domingo (9), o cardeal Michael Czerny deve conduzir a missa na Praça São Pedro, onde acontece neste final de semana o Jubileu do Mundo do Voluntariado, o quinto dos maiores eventos do Jubileu. Na ocasião, o encarregado fará a leitura da homília preparada por Francisco.

Apesar de estar internado, o líder da Igreja Católica continua a trabalhar. Do Gemelli, o Papa assinou sua mensagem para o Movimento pela Vida, que foi lida na manhã deste sábado (8) durante missa na Basílica do Vaticano pelo secretário de Estado, Pietro Parolin.

O documento, datado “Roma, Hospital Policlínico Gemelli, 5 de março de 2025”, levantou questionamentos sobre como Jorge Bergoglio possa ter trabalhado na redação do texto do seu leito hospitalar. Sobre isso, fontes vaticanas responderam que “é difícil dizer qual é a gênese de cada texto, mas se foi assinado do Gemelli, significa que o Pontífice trabalhou no material”.

