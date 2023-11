Papa retira privilégios de cardeal conservador, diz jornal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/11/2023 - 18:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 30 NOV (ANSA) – O cardeal ultraconservador norte-americano Raymond Burke, um dos maiores críticos do papa Francisco dentro da Igreja Católica, teve alguns privilégios retirados pelo Pontífice, como seu salário e apartamento.

A informação, de acordo com vários veículos de comunicação, teria sido confirmada pelo próprio Francisco durante uma conversa com uma biógrafa próxima dele.

O religioso mencionou, segundo a escritora Austen Ivereigh, que Burke estaria usando os bens que foram retirados “contra a Igreja”.

Jorge Mario Bergoglio, contudo, negou os rumores de que tenha definido o cardeal norte-americano como seu “inimigo”.

“Nunca usei a palavra ‘inimigo’ nem o pronome ‘meu’.

Simplesmente anunciei o fato durante a reunião dos chefes de departamento, sem dar explicações específicas”, esclareceu o Papa.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, Burke garantiu que não recebeu nenhuma notificação do Vaticano sobre as medidas.

Burke é um dos cardeais mais críticos do pontificado de Francisco. O cardeal menciona a “divisão e do erro que destroem tantas vidas humanas e famílias no mundo, e que também entraram na Igreja”, pedindo doações para o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe em La Crosse, no estado de Wisconsin, fundado pelo próprio religioso.

O norte-americano foi nomeado cardeal em 2010 pelo antecessor de Francisco, o papa emérito Bento XVI. (ANSA).

