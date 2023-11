Papa recitará o Angelus em sua residência devido à gripe

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 8:24 Para compartilhar:

O papa Francisco, que cancelou as suas audiências no sábado devido a um “estado de gripe leve”, recitará a oração do Angelus neste domingo em Santa Marta, a sua residência no Vaticano, indicou o serviço de imprensa da Santa Sé.

“O papa Francisco recitará o Angelus ao vivo na capela da Casa Santa Marta. A oração será transmitida ao vivo nos telões da Praça de São Pedro e transmitida pelo site Vatican News”, disse o comunicado.

O papa argentino costuma recitar o Angelus de uma janela do palácio apostólico com vista para a Praça de São Pedro.

Devido à gripe leve de que sofre, e para a qual foi submetido no sábado a exames médicos para descartar complicações pulmonares, rezará o Angelus neste domingo a partir da sua residência no Vaticano, a Casa Santa Marta.

O pontífice planei=ja partir na próxima sexta-feira, 1º de dezembro, para o Dubai para participar da conferência da ONU sobre o clima, confirmou o Vaticano no sábado.

O papa Francisco, que fez da proteção ambiental um dos pilares do seu pontificado, fará um discurso há muito aguardado na COP28, no dia 2 de dezembro, onde deverá denunciar a inação dos países envolvidos e exortá-los a reduzir drasticamente a emissão de gases de efeito estufa.

