Papa recebeu bolo no hospital em Roma, diz Vaticano

ROMA, 13 MAR (ANSA) – A Sala de Imprensa do Vaticano informou nesta quinta-feira (13) que os profissionais de saúde do Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, celebraram os 12 anos de pontificado do papa Francisco com bolo e velas.

O argentino Jorge Mario Bergoglio completou seu 12º ano na liderança da Igreja Católica ao mesmo tempo que está há 28 dias internado na capital italiana em razão de uma pneumonia bilateral.

Além da pequena homenagem do pessoal de saúde que está cuidando do pontífice de 88 anos, a Santa Sé afirmou que Francisco acompanhou novamente de maneira remota os exercícios espirituais da Cúria Romana e continuou sua fisioterapia respiratória.

Assim como nos dias anteriores, o Vaticano confirmou que o religioso seguirá com a ventilação mecânica não invasiva durante a noite e a oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais ao longo do dia.

A Santa Sé também apontou que a situação clínica do religioso “permanece estável em um quadro complexo”.

Já sobre a possibilidade de o Papa receber alta, algumas fontes vaticanas declararam que “leva tempo para que um octogenário afetado por pneumonia bilateral se recupere” completamente do problema de saúde.

“A situação estacionária também se deve a isso, mesmo que o fato positivo seja que o corpo esteja se recuperando”, afirmaram. (ANSA).