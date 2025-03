Papa receberá alta médica neste domingo, diz médico (2)

ROMA, 22 MAR (ANSA) – Internado há mais de um mês para tratar uma pneumonia bilateral, o papa Francisco receberá alta médica do Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, no próximo domingo (23).

O anúncio foi feito neste sábado (22), na segunda coletiva de imprensa desde o dia 14 de fevereiro, pelo professor Sergio Alfieri, diretor do departamento de cirurgia do hospital.

Segundo o especialista, o Pontífice está em condições clínicas estáveis há duas semanas e a recomendação de repouso é de ao menos dois meses. Durante este período, Francisco ainda receberá cuidados médicos, o que representa uma “alta hospitalar protegida”.

Após deixar o hospital, o argentino permanecerá em “convalescença” na Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano, e precisará adotar “um estilo de vida mais calmo”.

Alfieri destacou ainda que “quando um paciente tem uma infecção desse tipo e está em uma condição tão séria, mais progresso é feito em casa”. “O hospital é o pior lugar para continuar a convalescença porque é o lugar onde as infecções podem ser mais facilmente pegas”.

Na entrevista, ele também enfatizou que o líder da Igreja Católica está completamente curado da pneumonia bilateral, mas que alguns vírus ainda estão em seu pulmão e levará um pouco de tempo para eliminá-los.

“O Santo Padre está melhorando, portando esperamos que muito em breve ele possa retornar às atividades normais”, acrescentou, desaconselhando “reuniões em grupo, grandes esforços e com pessoas que talvez tenham filhos e que por isso podem ser portadoras de vírus e infecções”. Portanto, não poderá realizar atividades que envolvam encontros com pessoas.

Por sua vez, o doutor Luigi Carbone, representante médico do Papa no Vaticano, explicou que Jorge Bergoglio está com a voz afetada por causa do período prolongado do auxílio de oxigênio de alto fluxo que recebeu durante o tratamento.

“É difícil dizer quanto tempo levará para a fala ser recuperada, mas olhando as melhorias que ocorreram, a recuperação é possível em um curto espaço de tempo”, garantiu.

De acordo com os médicos, o Pontífice de 88 anos foi “um paciente exemplar”, ouviu todas as sugestões, então todos concordaram com a alta quando acharam que era “o momento certo”.

“Ele está muito feliz, já vinha nos pedindo há três ou quatro dias quando poderia voltar para casa”.

Por fim, o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, confirmou que o argentino fará uma aparição na janela do hospital, ao meio-dia, para uma “breve saudação e bênção aos fiéis”, no final da oração do Angelus.

Francisco deu entrada no Agostino Gemelli em 14 de fevereiro, com um quadro de bronquite que persistia havia várias semanas, porém exames apontaram uma pneumonia bilateral e uma condição clínica “complexa” devido a uma infecção “polimicrobiana” nas vias respiratórias.

Desde então, o Santo Padre não apareceu publicamente. No último domingo (16), porém, o Vaticano divulgou sua primeira foto, a qual mostra Bergoglio de costas, sentado em uma cadeira de rodas e com vestes litúrgicas, participando de uma missa na capela do 10º andar do maior hospital privado da Itália. (ANSA).