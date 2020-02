Papa recebe Zelensky e faz apelo por paz na Ucrânia

CIDADE DO VATICANO, 8 FEV (ANSA) – O papa Francisco recebeu neste sábado (8), no Vaticano, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com quem abordou a situação humanitária e a busca pela paz no contexto do “conflito que, desde 2014, causa dor e sofrimento” ao país. Segundo nota da Secretaria de Estado do Vaticano, os dois líderes também conversaram sobre cooperação bilateral e a contribuição da Igreja Católica presente no país em diversos ritos. “Compartilhamos os votos de que todas as partes envolvidas demonstrem a máxima sensibilidade em relação às necessidades da população, a primeira vítima da violência, bem como comprometimento e coerência no diálogo”, diz o comunicado.

Durante o encontro, o Pontífice presenteou Zelensky com um medalhão com a representação de São Martinho de Tours, que, segundo o religioso argentino, “ajudou as pessoas necessitadas com a força do amor”. “É o que espero que aconteça com seu povo que está em guerra.

Espero que São Martinho proteja seu povo”, concluiu Francisco, de acordo com relatos. Logo depois, o presidente ucraniano participou de uma reunião com o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, e com o arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados. (ANSA)