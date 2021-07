Papa recebe primeiro-ministro do Iraque no Vaticano

VATICANO, 2 JUL (ANSA) – O papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira (2), no Vaticano, o primeiro-ministro do Iraque, Mustafa al-Kadhimi.

A visita do premiê ocorreu quase quatro meses após a inédita viagem do pontífice ao país médio-oriental, no início de março.

Segundo a Sala de Imprensa de Santa Sé, Jorge Bergoglio e Al-Kadhimi destacaram a “importância da promoção da cultura de diálogo nacional para favorecer a estabilidade”.

Além disso, ambos falaram sobre a necessidade de “tutelar a presença histórica dos cristãos no país com adequadas medidas legais” e sobre a “situação regional, constatando os esforços” do Iraque para “restabelecer um clima de confiança e convivência pacífica”.

Teatro de guerras em sequência desde o início do século, o Iraque está no centro das disputas entre Estados Unidos e Irã.

No início de 2020, os EUA mataram o poderoso general iraniano Qassem Soleimani em um bombardeio no Aeroporto de Bagdá, enquanto Teerã reagiu com um ataque aéreo contra uma base americana no país vizinho.

Mais recentemente, em 28 de junho, já no governo de Joe Biden, os Estados Unidos bombardearam milícias pró-Irã na fronteira entre Iraque e Síria, deixando pelo menos sete mortos.

Em sua visita de março, o Papa condenou a influência dos “interesses externos” na vida dos iraquianos e defendeu o direito de o país determinar seu próprio futuro. (ANSA).

