Papa recebe presidentes da Uefa e de federação italiana

CIDADE DO VATICANO, 10 JUN (ANSA) – Na véspera da abertura da Eurocopa, que será no Estádio Olímpico de Roma, o papa Francisco se encontrou nesta quinta-feira (10) com os presidentes da Uefa, Aleksander Ceferin, e da Federação Italiana de Futebol (Figc), Gabriele Gravina.

De acordo com o diretor da assessoria de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, a reunião aconteceu no Palácio Apostólico.

A capital italiana sediará amanhã (11) a primeira partida da 16ª edição da Eurocopa, que acontecerá em 11 nações diferentes. O duelo de abertura da competição será entre Itália e Turquia.

Além do encontro com o Papa, Gravina também recebeu na sede da Figc o vice-presidente da Federação Turca de Futebol, Servet Yardimci. Os dois dirigentes trocaram camisas ao longo da visita.

“Tivemos um bate-papo amistoso maravilhoso, como sempre acontece entre as federações. Há amizade entre nós e também conversamos sobre o jogo de amanhã à noite”, disse Gravina em entrevista à ANSA, logo após sair do Hotel Parco dei Principi. (ANSA).

