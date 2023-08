Papa recebe presidente de Madagascar no Vaticano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/08/2023 - 10:01 Compartilhe

VATICANO, 17 AGO (ANSA) – O papa Francisco recebeu nesta quinta-feira (17) o presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, em uma audiência que durou cerca de 20 minutos.

Durante o encontro, o líder malgaxe presenteou o pontífice com um jogo de tabuleiro Solitário que tem as peças feitas a partir de pedras do país.

Rajoelina também se reuniu com o subsecretário do Vaticano para Relações com Estados, Miroslaw Wachowski, com quem discutiu “temas de caráter nacional e internacional, incluindo a guerra na Ucrânia e suas consequências globais”, segundo comunicado da Santa Sé.

O Papa já visitou Madagascar em setembro de 2019, durante um tour que também incluiu Moçambique e Maurício. (ANSA).

