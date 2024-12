Papa recebe premiê da Hungria para discutir paz na Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/12/2024 - 9:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 4 DEZ (ANSA) – O papa Francisco recebeu nesta quarta-feira (4), no Vaticano, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, em uma audiência privada na qual abordaram os esforços para encerrar a guerra russa na Ucrânia.

O encontro durou 35 minutos na sala adjacente à Sala Paulo VI e aconteceu antes da tradicional audiência geral realizada pelo Pontífice na Praça São Pedro.

Durante o diálogo, “foi dada especial atenção à guerra na Ucrânia, centrando-se nas suas consequências humanitárias e nos esforços para promover a paz”, explicou a Santa Sé em comunicado.

“Além disso, foram discutidos outros temas de interesse comum, como a presidência húngara do Conselho da União Europeia, o papel central da família e a proteção das novas gerações”, acrescentou.

Orbán também se encontrou com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, em um “ambiente cordial”, no qual foram destacadas as “sólidas e fecundas relações bilaterais” e “foi manifestada a profunda gratidão pelo empenho da Igreja Católica na promoção do desenvolvimento e do bem-estar da sociedade húngara”.

Após a apresentação da delegação húngara, o premiê deu ao Papa uma cópia da “Vida de Jesus Cristo”, do Padre Didon, de 1896, e um mapa da Terra Santa do ano de 1700, enquanto que Francisco o presenteou com os volumes dos documentos papais, sua última “Mensagem para a Paz” e o livro sobre Statio orbis, de 27 de março de 2020, informou o Vaticano.

Esta é a quinta vez que Orbán se reúne com o líder da Igreja Católica. A expectativa é de que o premiê da Hungria também se encontre com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, ainda hoje. (ANSA).