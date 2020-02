Papa recebe peregrina que o irritou no Vaticano

CIDADE DO VATICANO, 04 FEV (ANSA) – O papa Francisco se encontrou no início de janeiro com a peregrina em quem ele havia dado um tapa na mão durante uma caminhada na Praça São Pedro, Vaticano, na noite de 31 de dezembro de 2019.

Em seu primeiro Angelus do ano, o líder católico chegou a pedir desculpas pelo “mau exemplo”, mas, segundo fontes ouvidas pela ANSA, ele quis se encontrar pessoalmente com a mulher. A reunião aconteceu logo no início de janeiro, na Sala Paulo VI, e não foi divulgada pelos veículos oficiais do Vaticano.

Nos últimos dias, no entanto, o Papa comentou sobre o encontro com algumas pessoas. Segundo Francisco, ele ficou muito abalado com o episódio, que viralizou no mundo inteiro. Na reunião, a peregrina e o Pontífice trocaram um aperto de mãos e conversaram pessoalmente.

Na noite de 31 de dezembro, o líder católico cumprimentava fiéis em meio a uma visita ao presépio da Praça São Pedro. Em determinado momento, uma mulher agarrou sua mão direita e o puxou para perto de si.

Francisco reclamou da abordagem e chegou a dar um tapa na mão da mulher para se soltar, saindo visivelmente irritado. No dia seguinte, o Papa admitiu ter “perdido a paciência” e pediu desculpas pelo fato. (ANSA)